Niedersächsische Seehäfen steigern Güterumschlag Stand: 21.02.2022 13:03 Uhr Gute Gesamtzahlen für die Seehäfen Niedersachsens: 51 Millionen Tonnen Güter sind im vergangenen Jahr umgeschlagen worden. Das sind sechs Prozent mehr als noch 2020.

Das Umschlagsplus in den neun niedersächsischen Seehäfen in Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und vor allem am JadeWeserPort in Wilhelmshaven ist vor allem auf den Zuwachs beim Stückgut aber auch im Containerverkehr zurückzuführen. Das haben Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Vertreter der Hafengesellschaften in Oldenburg mitgeteilt.

VIDEO: Jede Menge Autos: Von Emden um die Welt (24.01.2019) (1 Min)

Bisher bestes Jahresergebnis für JadeWeserPort in Wilhelmshaven

So hat das Containerterminal Wilhelmshaven mit fast 713.000 Standardcontainern sein bisher bestes Jahresergebnis seit seinem Start erzielt. Dazu hätten vor allem Schiffe beigetragen, die nach Wilhelmshaven umgeleitet wurden, weil es in anderen nordeuropäischen Häfen zu eng war, hieß es. Mit der neuen Beteiligung der Hamburger Reederei Hapag Lloyd am JadeWeserPort soll der Trend weitergehen: Sie will in den kommenden drei Jahren 150 Millionen Euro investieren. Wirtschaftsminister Althusmann sprach von einer sehr guten Wachstumsperspektive für den Tiefwasserhafen.

Corona fordert Niedersachsens Seehäfen auch im zweiten Jahr heraus

Allerdings: Auch im zweiten Jahr der Pandemie gab es nach Angaben der Hafen-Marketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen GmbH immer wieder Herausforderungen zu bewältigen. "Lieferketten wurden unterbrochen, Produktionsstätten fielen temporär aus und Warenströme verschoben sich", sagte Geschäftsführer André Heim. Umso positiver sei die Hafenbilanz 2021 zu bewerten. "Besonders im Umschlag und der Lagerung von Stückgütern sehen wir in mehreren Hafenstandorten sehr gute Entwicklungen."

Leichter Rückgang in Cuxhaven und Emden

Weniger gut sah es 2021 dagegen beim Autoumschlag aus. Der Umschlag von Fahrzeugen in den Häfen von Emden und Cuxhaven ist durch den Mangel an elektronischen Bauteilen um vier beziehungsweise zwei Prozent zurückgegangen. Papenburg und Stade haben ihr Umschlagsniveau dagegen weitgehend halten können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2022 | 12:00 Uhr