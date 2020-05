Stand: 15.05.2020 14:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsens Strände für Tagestouristen geöffnet

Im friesischen Wangerland war die Bäderstraße zu den Stränden schon vergangenes Wochenende wieder frei. Nun dürfen Tagestouristen auch andernorts in Niedersachsen wieder die Füße in Sand und Wattboden stellen und sich die Seeluft um den Kopf wehen lassen. Mit Blick auf das lange Himmelfahrtswochenende rechnen die Küstenorte mit einem Ansturm von Campern, Urlaubern und Ausflüglern. Doch nicht überall herrscht darüber uneingeschränkte Freude, wie sich in Deutschlands größtem Seebad Cuxhaven zeigt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Handel erwartungsvoll, Hoteliers in Wartestellung

Während die Ferienwohnungen in Cuxhaven bereits wieder belegt sind, müssen Hotels noch bis zum 25. Mai auf Gäste warten. Einzelhandel, Cafés und Eisverkäufer freuen sich auf die Kundschaft, die mit Ausflüglern und Tagestouristen deutlich mehr wird. Hoteliers weisen daraufhin, dass mit Gästen, die übernachten, deutlich mehr verdient wird. Die unterschiedlichen Ansichten wurden selbst im Cuxhavener Stadtrat diskutiert. Landrat Kai-Uwe Bielefeld stellt klar, dass vor dem weiter vergleichsweise niedrigen Infektionsgeschehen in Cuxhaven, eine anhaltende Sperrung der Strände nicht in Betracht komme. Allein die Gruppe der Tagestouristen auszusperren sei im Übrigen gar nicht zu kontrollieren.

