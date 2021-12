Stand: 15.12.2021 09:22 Uhr Niedersachsen tauschen erneut Millionen D-Mark in Euro um

Auch in diesem Jahr haben die Menschen bei der Bundesbank in Niedersachsen alte D-Mark Bestände in Euro umgetauscht. Den Angaben zufolge wurden bis Ende November rund 3,56 Millionen D-Mark zu den vier Filialen in Hannover, Oldenburg, Göttingen und Osnabrück gebracht - in Scheinen und Münzen. Den höchsten Durchschnitt pro Tausch gab es in Oldenburg mit rund 1.099,84 D-Mark (562,34 Euro). Immer wieder finden Menschen durch Zufall alte Geldbestände - etwa bei Umzügen, Entrümpelungen oder auch vergraben im Garten. Die Bundesbank tauscht die alten Scheine und Münzen unbefristet um. 2020 wurden in Niedersachsen fast fünf Millionen D-Mark in Euro gewechselt. Nach Angaben der Bundesbank sind auch zwanzig Jahre nach Einführung des Euro-Bargeldes D-Mark-Scheine und Münzen im Milliardenwert noch nicht zurückgegeben.

