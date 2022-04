Niedersachsen sucht europaweit Bahnbetreiber für neues Angebot Stand: 15.04.2022 14:55 Uhr Ab Ende 2024 soll der Bahnverkehr auf ausgewählten Strecken von Hannover Richtung Nordwesten neu aufgestellt werden. Das Land wünscht sich dafür einen Betreiber, der genug Personal mitbringt.

Die Landesnahverkehrgesellschaft nennt das Projekt "Expresskreuz Niedersachsen/Bremen" und hat den Betrieb ab Dezember 2024 europaweit ausgeschrieben. Konkret geht es um die Strecken Hannover-Norddeich Mole, Bremerhaven/Lehe-Hannover und Osnabrück-Bremerhaven/Lehe. Es betrifft also auch den Reiseverkehr zur Küste. Bisher ist dort die DB Regio zuständig.

Neue Züge und Sitzplatzreservierungen

Nach Plänen des Landes sollen auf dem Expresskreuz 34 neue Züge unterwegs sein, die in einer eigenen Werkstatt in Bremen gewartet werden. Sobald die Bahnstrecke nach Wilhelmshaven vollständig elektrifiziert ist, soll auch sie direkt an den Verkehr nach Hannover angeschlossen werden. Fahrgäste sollen in den Zügen Sitzplätze reservieren können, was in Regionalzügen etwas Besonderes ist. Damit soll das Reisen per Bahn Richtung Nordsee attraktiver werden.

"Expresskreuz"-Betreiber muss genug Personal mitbringen

Der Wunschbetreiber der Landesnahverkehrsgesellschaft für das "Expresskreuz" soll vor allem eines mitbringen: genug Personal. "Wir wollen Zugausfälle, etwa durch kurzfristige Erkrankungen von Lokführern, möglichst vermeiden", sagte die Geschäftsführerin der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), Carmen Schwabl in Hannover. Darum werde ein Betreiber gesucht, der eine feste Personalreserve mitbringt - auch an Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern. Bahnunternehmen können sich bis 25. Mai bewerben.

