Niedersachsen: Wetter trübt Erdbeer- und Spargel-Aussichten Stand: 25.05.2021 16:44 Uhr Die Erdbeer-Ernte auf niedersächsischen Feldern lässt weiter auf sich warten. Und auch die Spargelernte ist später gestartet. Grund dafür ist das kalte und regnerische Frühjahr.

Frühestens im Juni werde die Freiland-Ernte starten, sagte der Sprecher der niedersächsischen Spargel- und Beerenanbauer, Fred Eickhorst: "Im Mai auf keinen Fall." Demzufolge werden auch die Felder zum Selberpflücken erst in einigen Wochen für die Kunden öffnen. Die derzeit verkauften Erdbeeren aus der Region stammen laut Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg vor allem aus Gewächshäusern oder reifen unter Folientunneln heran. Laut Statistischem Landesamt wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen insgesamt mehr als 34.000 Tonnen Erdbeeren geerntet, davon 30.300 Tonnen im Freiland.

Spargel: Erträge bleiben hinter Vorjahren zurück

Das kühle Wetter hat auch Einfluss auf die Spargelernte. In der ersten Hälfte der Saison, die noch bis zum 24. Juni läuft, blieben die Erträge hinter den Vorjahren zurück. Gefühlt sei man inzwischen in der fünften Kältewelle, beklagte Eickhorst. Die Saison sei später gestartet. "Das holt man nicht mehr auf. Die Menge ist nicht so, wie wir sie uns wünschen, aber die Preise haben das an der ein oder anderen Stelle kompensiert", so Eickhoff.

Teures Gemüse

Rund 12 bis 14 Euro müssten Kunden aktuell für ein Kilo Spargel zweiter Klasse bezahlen, sagte der Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE), Simon Schumacher. Das sei der Supermarkt-Spargel. Der gute sogenannte Sonntagsspargel koste ein bis drei Euro mehr je Kilo. Wer mit Bruch oder verfärbten Köpfen leben könne, komme vor allem bei Direktvermarktern auch günstiger an das Gemüse.

