Neun-Euro-Ticket: Pro Bahn fordert mehr Züge an Wochenenden Stand: 17.05.2022 14:58 Uhr Angesichts des vom Bund beschlossenen Neun-Euro-Tickets im öffentlichen Nahverkehr fordert der Fahrgastverband Pro Bahn mehr Züge auf stark nachgefragten Bahnstrecken - etwa zur Küste und in den Harz.

Der Landesverbandsvorsitzende von Pro Bahn, Malte Diehl, aus Oldenburg, befürchtet einen Ansturm auf das Neun-Euro-Ticket. Zum Nadelöhr könne der Zugverkehr in der Hauptsaison in Richtung Küste werden - also rund um Norddeich-Mole und Cuxhaven, über Hamburg, Bremen und Hannover.

Land verweist auf potenzielle Entlastungszüge

Von Landesseite hieß es dazu, dass man ebenfalls damit rechne, dass die Züge zu der Ferienregion an der Küste voller werden. Landesweit selbst sieht das Verkehrsministerium keine Probleme, da Feriensaison ist und die Züge ohnehin nicht zu voll werden. Und in der Ferienregion könne man dann Entlastungszüge einsetzen. Schließlich habe das Land 500 Loks und Waggons im eigenen Fahrzeugpool.

Landeseigene Loks sind vermietet

Das Problem daran: Nach Informationen des NDR in Niedersachsen sind diese Loks alle an die Eisenbahnunternehmen vermietet und verplant und können nicht einfach so an die Küste geschickt werden. Es könnte demnach also gut sein, dass die Züge voller werden.

