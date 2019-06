Stand: 26.06.2019 19:26 Uhr

Neuer Liegeplatz: "Gorch Fock" kommt nach Berne

Die "Gorch Fock" hat einen neuen Liegeplatz. Das Segelschulschiff der Deutschen Marine wird am Donnerstag nach Berne (Landkreis Wesermarsch) gebracht - zur Fassmer-Werft. Das bestätigte die Elsflether Werft am Mittwoch. Die "Gorch Fock" werde dabei von zwei Schleppern manövriert und am frühen Nachmittag Bremerhaven verlassen. Gegen 19.00 Uhr soll sie in Berne ankommen.

Videos 04:31 Hallo Niedersachsen Segelschulschiff "Gorch Fock" dockt aus Hallo Niedersachsen Drei Jahre lang hatte die "Gorch Fock" im Trockendock der Bredo-Werft gelegen, nun wurde sie zu Wasser gelassen - im Beisein von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Video (04:31 min)

2020 soll Schiff abgeliefert werden

"Es geht wie geplant voran. Wir haben einen sicheren Liegeplatz für die 'Gorch Fock' festgelegt, so Axel Birk, Vorstand der Elsflether Werft. "Bis zur Auftragsvergabe in circa zwei Wochen beginnen wir mit vorbereitenden Arbeiten zum nächsten Docken. Parallel führen wir die Verhandlungen mit verschiedenen Lieferanten für die Dockung, die Gerüste und die Arbeiten zum Schiffsanstrich." Als Ablieferungstermin an die Deutsche Marine zur Erprobung sei Herbst 2020 vorgesehen.

Höchstens 135 Millionen Euro

Das Bundesverteidigungsministerium hatte am Dienstag entschieden, dass das Segelschulschiff fertig saniert wird. Dabei wurde die Obergrenze von 128 Millionen Euro bekräftigt, zu denen weitere sieben Millionen für Ausrüstung kommen.

Fassmer: Berner Werft für Spezialschiffe Die Fassmer Werft ist ein familiengeführtes, internationales Unternehmen in der fünften Generation. Sie ist weltweit an acht Standorten vertreten, unter anderem in China, den USA und Singapur. Die Werft ist bekannt für ihre Spezialschiffe, unter anderem baut sie Seenotrettungskreuzer für die DGzRS.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.06.2019 | 06:30 Uhr