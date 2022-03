Nach Verkauf: Jobs bei Bremerhavener Lloyd Werft bleiben Stand: 07.03.2022 19:43 Uhr IG Metall und der Betriebsrat haben den Verkauf der Bremerhavener Lloyd-Werft an die Rönner-Zech-Gruppe kritisiert. Die rund 230 Beschäftigten der Werft sollen ihre Jobs behalten.

Beschäftigte und Gewerkschaft hatten sich für das Angebot des arabischen Investors und Yachtbauers Al Seer ausgesprochen, sagte eine Sprecherin der IG Metall nach der Betriebsversammlung am Montag. Das Konzept sei sehr greifbar gewesen, mit konkreten Aufträgen und Beschäftigungssicherung. Stattdessen hatte der Insolvenzverwalter dem gemeinsamen Konzept der Unternehmer Rönner und Zech den Zuschlag gegeben, die neben dem Werftbetrieb in Zukunft auch Gewerbebetriebe ansiedeln wollen. Auch Rönner und Zech wollten alle 230 Beschäftigten zu den geltenden tariflichen Bedingungen übernehmen und Beschäftigung am Standort sichern, teilte die IG-Metall Sprecherin mit.

Zustimmung für regionale Lösung

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) begrüßte die Entscheidung und hob hervor, dass der neue Eigentümer aus der Region kommt. Gerade die aktuelle Lage im Osten Europas zeige, wie schnell Geschäftsmodelle von weltweit agierenden Investoren zerbröseln könnten, sagte Grantz. Auch der Bremer Werftexperte Jochen Tholen begrüßte die Übernahme der Lloyd-Werft durch Rönner-Zech, die am vergangenen Freitag perfekt gemacht wurde. Die sogenannte Unterweser-Lösung biete die Möglichkeit, Arbeitnehmer bei Auftragsflauten in anderen Unternehmen von Rönner und Zech zu beschäftigten. Die Lloyd Werft hatte im Januar Insolvenz angemeldet - im Gefolge der MV-Werften an der Ostsee.

