Stand: 02.06.2021 07:49 Uhr Nach Tötung von Kollegen: Haft für Schlachthofmitarbeiter

Vor dem Landgericht Oldenburg ist ein 27 Jahre alter Mann wegen Totschlags zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann einen Arbeitskollegen erstochen hat. Die Tat geschah in einem Schlachthof in Essen im Landkreis Cloppenburg. Das Opfer starb kurz nach dem Angriff. Tatmotiv war möglicherweise Rache für eine vorherige Körperverletzung. Der Angeklagte leidet unter einer schizophrenen Psychose und ist deswegen vermindert schuldfähig.

