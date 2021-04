Stand: 26.04.2021 16:40 Uhr Nach Kollision mit Auto: 55-jähriger Motorradfahrer stirbt

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Edewecht im Landkreis Ammerland ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der Biker kurz vor einem Kreuzungsbereich ein Auto überholen. Ein 65 Jahre alter Autofahrer bemerkte das Motorrad nicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde von einem Arzt betreut, der zufällig vor Ort war. Nach dem Unfall war die Straße rund drei Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.04.2021 | 06:30 Uhr