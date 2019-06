Stand: 20.06.2019 08:10 Uhr

Nach Högel-Prozess: Oldenburger Klinikchef geht

Der Vorstand des Oldenburger Klinikums, Dirk Tenzer, wird das Krankenhaus offenbar vorzeitig verlassen. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen soll er einen Aufhebungsvertrag unterschrieben haben. Tenzer war zuletzt in Zusammenhang mit dem verurteilten Patientenmörder Niels Högel in die Kritik geraten. Der Vorsitzende Richter im Mordprozess gegen Högel am Landgericht Oldenburg, Sebastian Bührmann, hatte dem Klinikchef Vertuschung vorgeworfen. Die Oldenburger CDU hatte daraufhin den Rücktritt Tenzers gefordert.

Videos 01:28 Niedersachsen 18.00 Högel-Prozess: Kritik an Oldenburger Klinik-Chef Niedersachsen 18.00 Im zweiten Prozess gegen den Patientenmörder Niels Högel hat der Vorsitzende Richter den Chef des Oldenburger Klinikums scharf kritisiert. Klinik-Chef Tenzer weist die Vorwürfe zurück. Video (01:28 min)

Wurden Zeugen beeinflusst?

Aus der Sicht von Richter Bührmann soll Tenzer eine Strichliste mit Sterbefällen sowie weitere wichtige Protokolle jahrelang unter Verschluss gehalten haben. Außerdem soll es den Versuch gegeben haben, Mitarbeiter in ihren Aussagen zu beeinflussen. Bührmann machte dies an einer merkwürdigen Uniformität im Aussageverhalten der Oldenburger Zeugen fest. Tenzer teilte daraufhin in einer Stellungnahme mit, dass die Bereitstellung von Zeugenbeiständen für die Mitarbeiter des Klinikums ein selbstverständlicher Teil der Fürsorge gewesen sei. "Für uns ist es daher unverständlich, was der Vorsitzende Richter konkret an dem Vorgehen des Klinikums Oldenburg verwerflich findet." Die Klinik habe der Staatsanwaltschaft maßgebliche Unterlagen aus der fraglichen Zeit zur Verfügung gestellt, um die Ermittlungen tatkräftig zu unterstützen.

Der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel war am 6.Juni wegen 85 Morden zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden. In den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst hatte er zwischen 2000 und 2005 Patienten mit Medikamenten zu Tode gespritzt.

