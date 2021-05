Nach Explosion: Niedersachsen sortiert Sondermüll aus Beirut Stand: 06.05.2021 16:48 Uhr Nach der verheerenden Explosion im Libanon im vergangenen Jahr sollen in Niedersachsen Sonderabfälle sortiert und aufbereitet werden. Eine Bürgerinitiative hat Bedenken.

Vor neun Monaten erschütterte ein schwerer Chemieunfall die libanesische Hauptstadt Beirut. Bei der Explosion im Hafen wurden 190 Menschen getötet, Tausende schwer verletzt. Offenbar waren dort hochgiftige Chemikalien jahrelang ungesichert gelagert worden. Ein Teil der Überreste ist nun per Schiff auf dem Weg nach Niedersachsen. An Bord sind nach Angaben des Bremer Entsorgungsunternehmens Combi Lift 59 Container. Darin sind Säuren, Laugen, Nagellacke und Streichhölzer. Deutschland hatte nach der Explosion Hilfe zugesagt. Mit dem Transport nach Deutschland habe man nun Wort gehalten, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag.

Sondermüll soll Mitte Mai im JadeWeserPort ankommen

Der Sondermüll soll zunächst nach Wilhelmshaven gebracht werden, anschließend geht es weiter in das Abfallwirtschaftszentrum nach Wiefels im Wangerland (Landkreis Friesland). Dort soll der Müll sortiert und auf weitere Spezial-Anlagen in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Hessen verteilt werden. Farben und Lacke sollen beispielsweise in Bremen aufbereitet werden. Laut Entsorger handelt es sich um Abfall, der in Deutschland täglich behandelt wird. Eine Brand- oder Explosionsgefahr bestehe demnach nicht. Alles solle zurück in den Stoffkreislauf, nichts deponiert oder endgelagert werden. Die Bürgerinitiative "Lebenswertes Jever" hat dennoch große Bedenken, wie eine Sprecherin sagte. Sie fürchte auch, dass die Hilfe für den Libanon zur Eintrittskarte für weitere weltweite Sondermüll-Transporte werden könnte. Der Sondermüll aus dem Libanon soll Mitte Mai im JadeWeserPort ankommen.

