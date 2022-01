Stand: 11.01.2022 07:58 Uhr Nach Brand: Gymnasium in Syke bleibt vorerst geschlossen

Nach einem Feuer in einem Gymnasium in Syke bleibt die Schule vorerst geschlossen. Das teilte der Landkreis Diepholz mit. Der Brand war vermutlich durch eine defekte Waschmaschine ausgelöste worden und hat nach Angaben des Landkreises ein für die Heizung wichtiges Kabel beschädigt. Deshalb werde die Anlage zur Reparatur mindestens bis zum Wochenende ausgeschaltet bleiben. Außerdem will die Schule noch untersuchen, ob durch den Rauch giftige Stoffe freigesetzt wurden. Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 und 6 können auf Wunsch betreut werden, für die übrigen werde Distanzunterricht angeboten. Die Feuerwehrleute waren am Sonntag durch eine Brandmeldeanlage informiert worden. Sie konnten zwar die brennende Waschmaschine schnell löschen, aber der Rauch hatten das Schulgebäude völlig verqualmt.

