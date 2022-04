NABU: Vogeleier nach Ems-Stauung für Meyer Werft zerstört Stand: 21.04.2022 11:11 Uhr Nach der Überführung des Kreuzfahrtriesen "Disney Wish" der Meyer Werft über die Ems sollen Tausende Vogeleier zerstört worden sein. Der Grund laut NABU: die Aufstauung des Flusses.

Auf der Ems-Insel Hatzumer Sand im Landkreis Leer brüteten seit Anfang März rund 1.700 Graugans-Paare, sagte NABU-Vogelzähler Eilert Voss dem NDR Niedersachsen am Donnerstag. Weil die Ems für die Schiffsüberführung Ende März aufgestaut wurde, habe die Insel 60 Zentimeter unter Wasser gestanden. Das sogenannte Teek, also angeschwemmtes Pflanzenmaterial, sei in der Folge weggeschwemmt worden - und mit ihm rund 10.000 Eier, so der Vorwurf des Naturschutzbundes NABU. Bei einer Überprüfung am vergangenen Wochenende seien an einem zehn Meter langen Abschnitt des Ems-Ufers bei Hatzumer Sand mehr als 200 in den Fluss gespülte Gänse-Eier gefunden worden. "Bei circa 1.300 bekannten Gänsenestern zwischen Weener und Emssperrwerk müssen wir mit Tausenden ertrunkenen Gelegen rechnen", sagte ein NABU-Sprecher am Mittwoch.

NABU erwägt Klage gegen NLWKN

Die Naturschützer erheben schwere Vorwürfe gegen den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN): Es sei der Behörde bekannt gewesen, dass dort so viele Gänse brüten. Dennoch habe man genehmigt, dass das Emssperrwerk für das Kreuzfahrtschiff geschlossen wird. Ein Winterstau der Ems zur Schiffsüberführung sei zwar bis Ende März erlaubt, jedoch müssten dabei die Naturschäden so gering wie möglich gehalten werden. Zudem gelte das Tötungsverbot von Wildtieren aus dem Bundesnaturschutzgesetz, führte der NABU an. "Hier wurde auf den letzten Drücker mit maximal möglicher Aufstauhöhe noch schnell ein Schiff überführt, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Rücksicht auf Verluste", sagte der NABU-Sprecher. Betroffen seien neben den Gänsen auch Enten und Kiebitze. Die Naturschützer halten sich eine Klage gegen den Landesbetrieb offen, ebenso gegen Emslands Landrat Marc-André Burgdorf (CDU).

Meyer Werft weist Verantwortung von sich

Ein Sprecher der Meyer-Werft sagte, dass die Werft für das Aufstauen des Flusses nicht zuständig sei. Man habe sich an alle geltenden Regeln gehalten. Vom NLWKN gibt es bislang keine Stellungnahme zu den Vorwürfen.

