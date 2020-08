Stand: 20.08.2020 15:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Moorbrand breitet sich nicht weiter aus

Die Feuerwehr hat den Moorbrand bei Barnstorf (Landkreis Diepholz) offenbar weitestgehend gelöscht. "Es besteht keine akute Ausbreitungsgefahr", sagte ein Feuerwehrsprecher NDR.de am Mittag. "Wir haben das Moor heute Vormittag drei Stunden bewässert und ziehen uns jetzt zurück." Gegen 10 Uhr hatten Retter bei Kontrollen erneut Rauchwolken aufsteigen sehen. Heute Abend und morgen früh soll der Brandort erneut überprüft werden, um etwaige Glutnester aufzuspüren. "Wir müssen akribisch nachlöschen." Gut für die Einsatzkräfte: Es weht nur ein laues Lüftchen. "Nichts, was uns Kopfschmerzen bereitet", so der Feuerwehrsprecher. Ursprünglich war Wind angekündigt worden, der die Flammen hätte anfachen können.

Auto im Moor: "Das war fahrlässig hoch zehn" 20.08.2020 12:30 Uhr "Autos haben im Moorgebiet nichts verloren", sagt Antonius Siemer von der Moorverwaltung. Er prognostizierte schon am Mittwochabend: "Das Feuer ist noch lange nicht aus."







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verursacher wollte Radtour erkunden

Die Polizei ermittelt unterdessen gegen einen 66 Jahre alten Mann aus Sulingen, der mit seinem Pkw ins Moor gefahren war, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ermittlern gegenüber gab der Mann an, mit seiner Frau eine Strecke für eine Fahrradtour erkundet zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Katalysator das Gras unter dem Fahrzeug in Brand gesetzt hat. Das Auto ging daraufhin in Flammen auf. Die Folge war ein Großeinsatz von 13 Ortsfeuerwehren der Landkreise Diepholz und Vechta. Das Ehepaar blieb unverletzt.

Videos 00:52 Barnstorf: Autofahrer verursacht Moorbrand Am Mittwoch ist ein 66-Jähriger abseits der gekennzeichneten Wege in ein Moorgebiet gefahren. Sein Auto setzte eine Fläche in der Größe von sieben Fußballfeldern in Brand. Video (00:52 min)

"Wind ist das größte Problem"

"Was der Fahrer gemacht hat, ist fahrlässig hoch zehn. Die haben hier nichts verloren", sagte Antonius Siemer von der staatlichen Moorverwaltung. "Mit so einem Wagen kann er auch eigentlich gar nicht hier hereinfahren. Die Feuerwehr kommt hier ohne geländegängige Fahrzeuge gar nicht rein." Siemer hatte am Abend erklärt, warum Moorbrände "kaum in den Griff zu bekommen" seien. "Das Feuer legt sich abends schlafen", so Siemer. Fehlende Thermik und Kälte drückten die Glut nach unten. Dadurch bekomme sie keinen Sauerstoff. "Wenn die Thermik einsetzt, meistens zwischen 10 und 11 Uhr, fängt es wieder an." Siemer sagt, man habe am Mittwoch Glück gehabt, weil es windstill gewesen sei. Wind sei "das größte Problem", so Siemer. "Die Glutbröckchen fliegen mit der Thermik hoch und können dann mehrere Hundert Meter weitergetragen werden."

Weitere Informationen Ballonfahrer entdeckt Feuer in Diepholzer Moor Bei einer Ballonfahrt im Landkreis Diepholz hat der Fahrer einen Brand im Moor entdeckt. Er benachrichtigte die Feuerwehr, diese konnte eine Ausbreitung verhindern. mehr Diepholz: Wieder Moorbrand am Feiertag Für Feuerwehrleute aus Diepholz und Umgebung ist schon wieder ein Feiertag ausgefallen. Nach einem Moorbrand am Himmelfahrtstag ist auch Pfingsten im Moor ein Feuer ausgebrochen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.08.2020 | 06:30 Uhr