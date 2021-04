Stand: 01.04.2021 12:27 Uhr Mit laufendem Motor Brötchen holen - Polizei greift ein

Mit einer ungewöhnlichen Methode hat die Polizei in Bakum (Landkreis Vechta) morgendliche Bäckerkunden Nachhilfe in Sachen Verkehrsverhalten gegeben. Die Beamten nahmen aus den leeren, aber laufenden Autos vor einer Bäckerei den Schlüssel aus dem Zündschloss. Die überraschten Autofahrer hatten dies nicht bemerkt und suchten nach ihrer Rückkehr vergeblich nach dem Schlüssel. Diese bekamen sie von der Polizei wieder - zusammen mit Verwarngelder von bis zu 25 Euro. Neben der Umweltverschmutzung durch den laufenden Motor gehe es auch um Versicherungsgründe, so ein Polizeisprecher. Hintergrund der Aktion sind Diebstähle unter anderem in Cloppenburg und Braunschweig, bei denen Autos unvorsichtiger Kunden gestohlen wurden.

