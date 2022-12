Stand: 31.12.2022 15:21 Uhr Mit Wassermelonen gegen Supermarkt-Räuber

Bei einem Supermarkt-Überfall in Bremen haben Anwesende alles versucht, um die Täter aufzuhalten: Mit Wassermelonen und Flaschen warfen sie nach den Tätern - allerdings vergeblich. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatten zwei Männer am Freitagabend eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld verlangt. Die 26-Jährige griff demnach vor Aufregung nach dem Messer und verletzte sich leicht am Finger. Sie steckte Geld aus der Kasse in den Stoffbeutel der Räuber. Eine 49 Jahre alte Kollegin sowie ein 47-jähriger Kunde griffen nach Flaschen und Melonen und bombardierten einen der Männer damit. Dieser wehrte sich allerdings mit Pfefferspray. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.

Die Polizei wies darauf hin, dass man sich in einer solchen Situation nicht selbst in Gefahr bringen solle. Stattdessen sollten Anwesende sich Merkmale der Täter und ihre Fluchtrichtung einprägen und sofort die Polizei rufen.

