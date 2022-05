Mit 80 Jahren in Rente: Jever vorerst ohne Kinderarzt Stand: 19.05.2022 10:31 Uhr Im Landkreis Friesland schließt erneut eine Kinderarztpraxis. Dr. Klaus Bode gibt seine Praxis in Jever auf, ohne eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gefunden zu haben.

Bode hört zum 30. Juni auf, um mit 80 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Damit gibt es nun laut Kassenärztlicher Vereinigung keinen Kinderarzt mehr in Jever. Zuerst hatte die Redaktion "Jeversches Wochenblatt / Wilhelmshavener Zeitung" über den Fall berichtet. Eltern müssen nun nach Schortens, Varel oder Wilhelmshaven ausweichen. Doch auch dort ist die Lage angespannt: Zwei Kinderärzte haben im vergangenen Jahr Wilhelmshaven bereits verlassen. Die Stadt hatte daraufhin im Dezember sogar eine Prämie von 50.000 Euro für einen jungen Arzt oder eine Ärztin ausgelobt, die sich hier mit der Fachrichtung Kinderheilkunde für mindestens sieben Jahre niederlassen wollen - doch bisher vergebens, sagte Matthias Abelmann von der Kassenärztlichen Vereinigung Wilhelmshaven.

VIDEO: Niedersachsen: Gesetzentwurf zur Landarztquote beraten (11.11.2021) (1 Min)

Anfahrtswege von bis zu 100 Kilometern zum Kinderarzt zumutbar

Abelmann hofft, dass die frei gewordenen Kinderarzt-Praxen doch noch neu besetzt werden können. Aber zumeist würden die jungen Kollegen nach der Facharztausbildung in den Oberzentren mit großen Kliniken bleiben. Das sei ein bundesweites Problem, was den ländlichen Raum immer mehr belaste, so Abelmann. Eltern mit kranken Kindern müssen hier weitere Wege und längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Zumutbar sind laut Kassenärztlicher Vereinigung Anfahrtswege von bis zu 100 Kilometern.

Weitere Informationen Kinderarzt gesucht: Wilhelmshaven bietet 50.000 Euro Prämie Der Mediziner oder die Medizinerin soll sich mit Praxis niederlassen und für mindestens sieben Jahre praktizieren. (16.12.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.05.2022 | 15:00 Uhr