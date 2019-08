Stand: 13.08.2019 07:49 Uhr

Missbrauch: Zehn Jahre Haft für Pflegevater

Das Landgericht Aurich hat einen 57-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Pflegekinder zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren und drei Monaten verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung an. Der Angeklagte habe jede Gelegenheit genutzt, um sich an den Kindern zu vergehen. Dies hätten die Geschädigten glaubhaft und plausibel dargestellt, sagte der Vorsitzende Richter Malte Sanders am Dienstagmorgen in seiner Urteilsbegründung.

Angeklagter gestand nur wenige Taten

Der Mann hat als Pflegevater von 1999 bis 2014 in Aurich und Großheide (Landkreis Aurich) sieben Jungen in mehr als 100 Fällen sexuell missbraucht. Die meisten der Opfer lebten bei dem Angeklagten und seiner Frau. Sie waren zur Tatzeit fünf, neun oder zehn Jahre alt oder Jugendliche. Während des Prozesses hatte der Mann nur wenige der 100 angeklagten Taten eingeräumt. Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidiger waren nicht öffentlich.

Weitere Informationen Prozess: Pflegevater streitet die meisten Fälle ab Ein Pflegevater soll über Jahre hinweg Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Zum Prozessauftakt in Aurich gab er "ein oder zwei Fälle" zu, bestritt aber den Rest. (12.07.2019) mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.08.2019 | 06:30 Uhr