Meyer Werft liefert Kreuzfahrtschiff verspätet

Die Meyer Werft aus Papenburg im Landkreis Emsland hat wiederholt Probleme damit, die vereinbarte Auslieferung einzuhalten. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, verzögert sich in diesem Fall der Bau des Kreuzfahrtschiffs "Mardi Gras" am Meyer-Standort im finnischen Turku um mindestens zwei Monate. Gründe nannte der Konzern nicht. Der Schaden für die britisch-amerikanische Reederei Carnival Corporation ist immens: Acht geplante Kreuzfahrten sind abgesagt worden. Der Kreuzfahrtriese hat Platz für 5.200 Passagiere. Die Auslieferung soll nun im Oktober 2020 durchgeführt werden, die erste Kreuzfahrt im November starten.

Bau der "Mardi Gras" dauert zwei Monate länger







"AIDAnova" und "Costa Smeralda" ebenfalls verspätet

Es ist bereits die dritte Verzögerung beim Meyer-Konzern in der jüngsten Vergangenheit. 2018 hatte Meyer in Papenburg mit der "AIDAnova" einen Monat Verzug. Die ebenfalls in Finnland gebaute "Costa Smeralda" wurde vor drei Wochen ebenfalls mit einem Monat Verspätung an den Auftraggeber ausgeliefert. Bekannt ist nur, dass in solchen Fällen der Werft hohe Vertragsstrafen drohen, weil Urlauber ihre Kreuzfahrten nicht antreten können.

