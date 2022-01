Stand: 17.01.2022 09:34 Uhr Mensch stirbt bei Brand in Mehrparteienhaus in Cuxhaven

Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Cuxhaven ist in der Nacht zum Montag ein Mensch tot geborgen worden. Das berichtet die Polizei. Wer der Tote ist, konnte demnach bislang nicht geklärt werden. Weitere Bewohner hatten es rechtzeitig aus dem Haus geschafft. Warum das Feuer in einem der oberen Stockwerke in dem Mehrparteienhaus ausbrach, ist ebenfalls noch unklar. Laut Feuerwehr erschwerten die engen Straßen und auch der starke Wind die Löscharbeiten - zudem griff das Feuer auch auf den Dachstuhl über. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar, der Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.01.2022 | 09:30 Uhr