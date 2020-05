Stand: 10.05.2020 21:02 Uhr - Hallo Niedersachsen

"Mein Schiff 3": Schokolade für Crewmitglieder

Mit Schokolade und Hygieneartikeln haben die Deutsche Seemannsmission und private Spender am Wochenende die auf der "Mein Schiff 3" festsitzenden Besatzungsmitglieder beschenkt. Mitarbeiter der Seemannsmission brachten die Spenden, für die eine Frau aus Bremerhaven zuvor Geld gesammelt hatte, zu dem in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiff. Die Seeleute habe vor allem die Geste der Solidarität bewegt, so ein Sprecher der Seemannsmission. Ein Seemann habe gesagt, es helfe zu wissen, dass sie nicht allein seien. Laut Seemannsmission befinden sich noch immer mehr als 2.500 Crewmitglieder an Bord. Sie sitzen seit rund zwei Wochen fest. Auf dem Schiff, auf dem sich ausschließlich Besatzungsmitglieder der TUI-Kreuzfahrt-Flotte befinden, waren neun Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Situation an Bord hat sich "deutlich beruhigt"

Nachdem die Stimmung unter den Crewmitgliedern in der vergangenen Woche sehr angespannt gewesen sei, habe sich die Situation an Bord inzwischen deutlich beruhigt, sagte die Vorsitzende der Seemannsmission, Clara Schlaich. Die Organisation leistet psychosoziale Betreuung für die gestrandeten Crewmitglieder. Die erkrankten Seeleute seien in Krankenhäuser verlegt worden, für negativ getestete Crewmitglieder werde derzeit die Heimreise geklärt. Das habe zu einer deutlichen Entspannung geführt, so Schlaich. Die ersten gesunden Besatzungsmitglieder waren am Freitagmorgen in Richtung Heimat aufgebrochen, weitere sollen in den kommenden Tagen folgen.

