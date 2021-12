Stand: 08.12.2021 09:13 Uhr Mehrere Brände in ehemaliger Baumschule in Edewecht

In Edewecht im Landkreis Ammerland hat die Feuerwehr am Dienstagabend mehrere Brände auf dem Gelände einer ehemaligen Baumschule gelöscht. Im Hauptgebäude der ehemaligen Baumschule stand laut Polizei ein dort abgestellter Pkw in Flammen. Im gegenüberliegenden Nebengebäude stellten die Einsatzkräfte einen weiteren Brand fest. Ein Brandherd an einer dritten Stelle hat laut Feuerwehr offenbar nicht gezündet. Eine Bewohnerin und ihr Hund wurden von den Einsatzkräften gerettet. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu den Bränden kommen konnte. Weitere Angaben gab es am Mittwochmorgen zunächst nicht. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 10.000 Euro.

VIDEO: Brand in ehemaliger Baumschule im Ammerland ausgebrochen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.12.2021 | 06:30 Uhr