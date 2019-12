Stand: 14.12.2019 17:27 Uhr

Massenkarambolage auf A29: 21-Jähriger tot

Auf der A29 bei Oldenburg hat es am Nachmittag einen Massen-Unfall gegeben, bei dem ein 21-Jähriger ums Leben gekommen ist. Der Beifahrer aus dem Ammerland verstarb noch am Unfallort, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Oldenburg NDR.de sagte. Zuvor waren demnach zwölf Fahrzeuge zwischen Oldenburg-Ost und Oldenburg Hafen kollidiert. Zwei Menschen sind teils schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Oldenburg: Massenkarambolage mit einem Toten 14.12.2019 17:45 Uhr Auf der A 29 bei Oldenburg hat es eine Massenkarambolage gegeben. Insgesamt zwölf Fahrzeuge waren involviert. Als Ursache gilt ein plötzlicher Hagelschauer. Ein 21-Jähriger starb noch vor Ort.







Heftiger Hagel schuld

Aktuell ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, während die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt bleibt. Laut Polizei ist heftiger Hagel Hauptgrund für die Massenkarambolage. "Allerdings kann das nicht die einzige Ursache sein", so der Sprecher. Ob auch erhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt hat, müsse noch ermittelt werden.

Ein Fehlverhalten ist derweil offenkundig: Einige Autofahrer wollten den Rückstau durch den Unfall offenbar nicht abwarten und machten auf der Autobahn kehrt um entgegen der Fahrtrichtung zur nächstgelegenen Abfahrt zu gelangen.

