Marineflieger in Nordholz: Lambrecht kündigt Investitionen an Stand: 14.07.2022 17:14 Uhr Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat die Reihe ihrer Truppenbesuche am Donnerstag fortgesetzt. Bei den Marinefliegern in Nordholz ging es auch um die Zukunft des Standorts an der Küste.

Aus Sicht der Marineflieger hatte die SPD-Politikerin Christine Lambrecht gute Nachrichten im Gepäck. Sie kündigte an, dass weitere Investitionen in den Standort im Landkreis Cuxhaven fließen werden. Bis 2026 will der Bund demnach 69 Millionen Euro in die Ausbildung von Besatzungen stecken, die den Seefernaufklärer P-8A Poseidon fliegen sollen. Die erste der fünf neuen Maschinen soll im Herbst 2024 in Nordholz eintreffen. Weitere werden mit dem vom Bundestag verabschiedeten Sondervermögen für die Bundeswehr beschafft. Auch den Ausbildungssimulator für zehn bereits in Nordholz stationierte Transport- und Rettungshubschrauber vom Typ Sea Lion kündigte Lambrecht an - er soll im nächsten Frühjahr einsatzbereit sein. Die Investitionen werden in Nordholz als Bekenntnis zum Marinestandort verstanden, der mit 2.500 Geschwaderangehörigen der größte Arbeitgeber im Landkreis ist.

Essenspakete der Bundeswehr aus Oldenburg für die Ukraine

Zuvor hatte sich die Bundesverteidigungsministerin am Donnerstag in Oldenburg das Verpflegungsamt der Bundeswehr zeigen lassen. Dort wurden seit Anfang März bereits über 400.000 Essensrationen für Soldaten in die Ukraine geschickt - hauptsächlich Tagesrationen. Sie werden in Oldenburg produziert und beinhalten unter anderem Getränkepulver, erwärmbare Gerichte und Energieriegel. Laut Lambrecht wurde die Produktion in Oldenburg innerhalb kürzester Zeit verdoppelt, um die Soldaten in dem von Russland angegriffenen Land zu unterstützen.

