Marine-Schiff beginnt Einsatz in Wilhelmshaven - Pistorius erwartet Stand: 06.05.2024 09:11 Uhr Das Marine-Schiff "Frankfurt am Main" bricht am Dienstag zu einer Mission in den Indo-Pazifik auf. Zum Auslaufen in Wilhelmshaven wird auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor Ort sein.

Die "Frankfurt am Main" startet von Wilhelmshaven aus mit einer Besatzung von etwa 200 Soldatinnen und Soldaten. Sie ist ein Einsatzgruppenversorger (EVG), der die Fregatte "Baden-Württemberg" begleitet. Beide Schiffe sind Teil des Indo-Pacific Deployment, nach Angaben der Bundeswehr das "wichtigste Vorhaben der Deutschen Marine (...) in diesem Jahr". Daher wird auch Bundesverteidigungsminister Pistorius das Auslaufen des Versorgungsschiffes begleiten. Einsatzgruppenversorger sind Hilfsschiffe, die Einsatzverbände auf See mit allen notwendigen Ressourcen versorgen, wie Kraftstoff, Verpflegung, Material und Munition.

Mission der Deutschen Marine im Indo-Pazifik

Der Bundeswehr zufolge werden beide Schiffe sieben Monate im Einsatz sein, unter anderem in den Seegebieten zwischen Afrika, Australien und Japan. Sie sollen mehr Präsenz im Indo-Pazifik zeigen und das Engagement Deutschlands für freie und sichere Schifffahrtswege unter Beweis stellen. Der Indo-Pazifik ist laut Bundeswehr eine der "strategisch wichtigsten Regionen der Erde". Die Marine beteiligt sich an der Überwachung der Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea und wird mit Partnernationen gemeinsame Übungen durchführen, unter anderem mit Indien.

Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" in Wilhelmshaven

Die Fregatte "Baden-Württemberg" startet in der spanischen Stadt Rota, der Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" stößt aus Wilhelmshaven kommend dazu.

