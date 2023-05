Stand: 30.05.2023 10:06 Uhr Maren Holzen aus Braunschweig seit Cuxhaven-Urlaub vermisst

Die 53 Jahre alte Maren Holzen aus Braunschweig wird vermisst. Sie befand sich Mitte Mai mit Angehörigen in Cuxhaven im Urlaub und wurde zuletzt auf einer Wattwagenfahrt zur Insel Neuwerk gesehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Angaben der Beamten kam sie noch auf der Insel an, fuhr jedoch nicht wieder mit dem Wattwagen zurück zum Festland. Maren Holzen ist auf verschiedene Medikamente angewiesen. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, so die Polizei. Wer Hinweise zum Verschwinden der Frau geben kann, soll sich unter der Telefonnummer (04721) 57 30 bei der Polizei in Cuxhaven melden.

