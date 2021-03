Stand: 24.03.2021 14:31 Uhr Mann schlägt Elfjährige - Polizei sucht Zeugen

In Oldenburg ist ein elfjähriges Mädchen von einem Mann offenbar mit Fäusten traktiert und zu Boden geworfen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Das Mädchen und seine Freundin sind demnach am frühen Montagabend an einem Kiosk bei der Weser-Ems-Halle von dem blonden Mann traktiert worden. Ein anderer Passant kam ihnen zu Hilfe. Auch eine Radfahrerin wird als Zeugin gesucht.

