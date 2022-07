Stand: 04.07.2022 10:05 Uhr Mann droht mit Pitbull - aber der kuschelt lieber

Ein 27-jähriger Hundehalter hat für mehrere Einsätze der Bundespolizei im Bremer Hauptbahnhof gesorgt. Zunächst hatte er Hausverbot bekommen, weil er seinen Pitbull in einem Bahnhofslokal frei herumlaufen ließ. Mehrere Gäste hatten sich beschwert. Der Mann drohte dann damit, den Hund auf die Polizisten zu hetzen. Im Polizeibericht heißt es allerdings, der Pitbull sei im Gegensatz zu seinem Herrchen ausgesprochen friedlich und eher in "Kuschellaune" gewesen. Als kurz darauf abermals Passanten von dem Hundehalter belästigt und bedroht wurden, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten den Hund ins Tierheim. Dorthin sei er ganz brav gefolgt, so die Polizei.

