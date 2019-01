Stand: 03.01.2019 21:46 Uhr

"MSC Zoe": Zehn Container in deutschen Gewässern

In der Nordsee wird weiter nach mehr als 200 Containern gesucht, die bei der Havarie des Megafrachters "MSC Zoe" über Bord gegangen sind. Nordwestlich von Borkum suchen zwei Spezialschiffe im Auftrag des Havariekommandos nach dem gefährlichen Treibgut. Ein Hubschrauber der Bundespolizei und ein Ölüberwachungsflugzeug aus Nordholz sind ebenfalls im Einsatz. Alle Ostfriesischen Inseln wurden nach Angaben von Hans-Werner Monsees, Leiter des Havariekommandos in Cuxhaven, abgeflogen.

Nach Frachter-Havarie: Sorgen auf Borkum

Nach der Havarie der "MSC Zoe" in der Nordsee ist die Sorge auf der ostfriesischen Insel Borkum groß. Bürgermeister Lübben fordert im Gespräch mit NDR Reporter Peter Becker schnelle Aufklärung.







Zehn Container in deutschen Gewässern gesichtet

Anders als in den Niederlanden, wo an Stränden mehrerer Inseln 21 Container und Gegenstände der Ladung, darunter Kühlschränke, Spielzeug, OP-Kleidung und ein Sack mit giftigem Pulver angespült wurden, blieb die Küste in Niedersachsen bislang verschont. Allerdings wurden in deutschen Gewässern bis zum Donnerstagabend zehn Container gesichtet. Einer von ihnen sei bereits gesichert worden und werde nun von einem Bergungsunternehmen abgeholt, teilte das Havariekommando mit. Wo genau der Stahlbehälter liegt, wurde nicht mitgeteilt.

Niederlande: Soldaten säubern Strände

Der Frachter "MSC Zoe" hatte am Dienstag auf dem Weg vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven in stürmischer See rund 270 Container verloren. Drei Container sollen Gefahrgut geladen haben, mindestens eine Stahlbox enthält laut Mannschaft der "MSC Zoe" Fässer mit gefährlichem Dibenzoylperoxid, das zur Kunststoffherstellung verwendet wird. Der größte Teil der über Bord gegangenen Fracht wurde bislang in den Niederlanden entdeckt. Mittlerweile ist dort die Armee im Einsatz: Soldaten sollen die Strände und Küsten von Verpackungsmüll und anderen Gegenständen der "MSC Zoe" befreien.

Havariekommando: Einsatz wird dauern

Zwei der im deutschen Gebiet entdeckten Container wurden in der Emsmündung entdeckt. Die Fracht soll gesichert und anschließend geborgen werden, wobei Havariekommando-Leiter Monsees davon ausgeht, dass einige Container bereits untergegangen sind. Nach seinen Angaben werden die weitere Suche und Bergung der Fracht mindestens "einige Tage" dauern. Der Erfolg der Aktion hänge auch von der Wetterlage ab, sagte Monsees und verwies auf einen für das Wochenende angesagten weiteren Sturm. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sieht die Ortung der Container als "großes Problem". Der SPD-Politiker sprach sich im Interview mit radio ffn dafür aus, Gefahrgutcontainer mit Sendern auszustatten, um sie besser orten zu können.

Warnung für Borkum

Alle Ostfriesischen Inseln sind nach der Havarie in Alarmbereitschaft. Auf Borkum, Juist und Norderney suchten Helfer die Strände nach möglicherweise angeschwemmter Ladung ab. Am Freitag soll dies erneut geschehen, kündigte das Havariekommando an. Für Borkum, vor dessen Küste mehrere Container gesichtet wurden, gilt eine besondere Warnung. Die Menschen auf der Insel werden vom Landkreis Leer davor gewarnt, "offene Container oder freigesetzte Stoffe" zu berühren. Sollte jemand eine Box entdecken, möge er umgehend die Rettungsleitstelle anrufen.

Wie viele Container gingen über Bord?

Auch für den Schiffsverkehr stellen die Container ein Risiko dar, das Ausmaß lässt sich für das Havariekommando aber schwer abschätzen. Im Wasser treibende Boxen könnten kleine Schiffe beschädigen. Möglicherweise seien zudem Container noch miteinander verbunden und könnten damit auch ein Risiko für große Schiffe sein. Weiterhin ist unklar, wie viele Container genau über Bord der "MSC Zoe" gegangen sind. Die endgültige Zahl wird voraussichtlich erst in ein paar Tagen feststehen, wie das Havariekommando mitteilte. Die "MSC Zoe" hatte in der Nacht zu Donnerstag in ihrem Zielhafen Bremerhaven festgemacht und wird dort untersucht. Die Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Laut Havariekommando-Leiter Monsees seien etwa Materialermüdung oder fehlerhafte Laschung, also Mängel bei der Ladungssicherung, vorstellbar.

