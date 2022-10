Stand: 17.10.2022 17:58 Uhr Lkw und Lagerhalle in Holdorf brennen nieder

Auf einem Firmengelände in Holdorf (Landkreis Vechta) ist am Montagvormittag ein Lastwagen in Brand geraten. Die Flammen griffen daraufhin auf die Lagerhalle über, in der sich der Lkw befand - beide brannten nach Angaben der Polizei vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von rund 160.000 Euro. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache für den Lkw-Brand.

VIDEO: Holdorf: Lkw-Brand greift auf Lagerhalle über (1 Min)

