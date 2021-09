Lkw-Unfall bei Hude: 25 Tonnen Bitumen fließen auf A28 Stand: 29.09.2021 08:43 Uhr Auf der A28 bei Hude sorgt ein Lkw-Unfall für große Probleme: Der Sattelzug hatte heißes Bitumen transportiert - das floss auf die Fahrbahn und ist inzwischen hart geworden. Die Autobahn ist gesperrt.

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der Lkw in den frühen Morgenstunden auf der A28 im Landkreis Oldenburg die Mittelschutzplanke durchbrochen. Durch die Kollision wurden laut Autobahnpolizei Ahlhorn sowohl die Zugmaschine des Lkw beschädigt als auch der Tankauflieger. Darin befanden sich 25 Tonnen heißes Bitumen, das auf die Autobahn floss und sich auf der Fahrbahn in Richtung Stuhr verteilte. Der Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hartes Bitumen muss von Autobahn entfernt werden

Das Bitumen ist nach Angaben der Autobahnpolizei inzwischen erkaltet. Jetzt muss die Fahrbahn davon befreit werden. Die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich bis in die Abendstunden. Der Lkw muss von einem Spezialunternehmen geborgen werden. Durch den Unfall war am Sattelzug der Kraftstofftank aufgerissen und der Inhalt auf die Fahrbahn geflossen. Darüber hinaus wurden vier Fahrzeuge beschädigt, die durch das heiße Bitumen gefahren waren.

Vollsperrung und Staus in beide Richtungen

Die A28 ist zwischen Hude und Hatten in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Am Morgen hatte sich auf der Fahrbahn in Richtung Stuhr laut Autobahnpolizei bereits ein erheblicher Rückstau gebildet, der bis in das Stadtgebiet Oldenburg zurückreichte. Auch auf der Fahrbahn in Richtung Oldenburg sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

