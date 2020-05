Stand: 17.05.2020 20:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Linneweber ist neuer Bürgermeister von Butjadingen

Der parteilose Axel Linneweber ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Butjadingen gewählt worden. Mit 82,2 Prozent der Stimmen setzte sich der 48-Jährige deutlich gegen Olaf Michalowski (Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch) durch, der auf 17,8 Prozent kam. Wegen der Corona-Pandemie fand die Abstimmung als reine Briefwahl statt. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,4 Prozent. Die bisherige Amtsinhaberin Ina Korter (Grüne) geht zum 1. Juli in den Ruhestand.

Bürgermeisterwahl in Butjadingen Kandidat Stimmanteil Axel Linneweber (parteilos) 82,2 Prozent Olaf Michalowski (Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch) 17,8 Prozent

Unterstützung von CDU und SPD

Linneweber wohnt in Burhave und ist seit 30 Jahren bei der Butjadinger Gemeindeverwaltung tätig, zurzeit als Leiter des Amtes für Bau und Bürgerdienste. Er wurde bei seiner Kandidatur von der Butjadinger CDU und SPD unterstützt. Als Bürgermeister will er unter anderem Schwerpunkte in den Themenbereichen Wohnungsbau, Tourismus und Landwirtschaft setzen.

Archiv 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Weitere Informationen Übersicht: Wahlen in Niedersachsen 2020 15 Direktwahlen gibt es im Jahr 2020 in Niedersachsen. Gewählt werden Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sowie in einem Fall ein Landrat oder eine Landrätin. Eine Übersicht. mehr Corona & Wahlen: Per Brief, später - oder wie? Das gab es noch nie in Niedersachsen: Wegen Corona wird die Bürgermeisterwahl in Uslar auf unbestimmte Zeit verschoben, der Amtsinhaber darf erst mal bleiben. Das sorgt für Kritik. (06.05.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.05.2020 | 06:30 Uhr