Stand: 01.02.2019 06:05 Uhr

Lingen: Bombensprengung richtet Schaden an

Bei der Sprengung der in Lingen (Landkreis Emsland) gefundenen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Nacht zu Freitag an einem Geschäftshaus ein Schaden entstanden, dessen Höhe nach Polizeiangaben noch nicht beziffert werden kann. Demnach gingen durch die Explosion des Fünf-Zentner-Blindgängers, die bis über die Stadtgrenze hinaus zu hören war, die Scheiben des Hauses zu Bruch. Verletzt wurde niemand.

Verzögerungen bei Evakuierung

Die Bombe war bei einer baubegleitenden Sondierung auf dem Gelände am Alten Hafen gefunden worden. Bei der zunächst geplanten Entschärfung war es zu starken Verzögerungen gekommen. Laut Polizei war das Gebiet im Umkreis von 1.000 Metern um den Fundort erst gegen 21.30 Uhr geräumt, 8.000 Menschen, zum Teil in der historischen Altstadt waren betroffen. Geschäfte mussten früher schließen. Auch drei Seniorenheime und das Rathaus wurden geräumt. Ursprünglich sollte das Areal schon um 18 Uhr evakuiert sein.

Entschärfung nicht "ohne größeres Risiko" möglich

Dann stellte sich heraus, dass die Bombe nicht "ohne größeres Risiko" vor Ort entschärft werden konnte, auch ein Abtransport kam nach Polizeiangaben nicht in Betracht. Die Fünf-Zentner-Bombe musste deshalb vor Ort kontrolliert gesprengt werden. Kurz nach Mitternacht konnten die Menschen zurück in ihre Wohnungen.

Evakuierung nach Blindgänger-Fund in Lingen 31.01.2019 18:30 Uhr In Lingen ist bei Bauarbeiten eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. 8.800 Menschen müssen evakuiert werden, damit der Blindgänger entschärft werden kann.







2,86 bei 28 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Blindgänger in Oldenburg entschärft In Oldenburg ist am Montagabend ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Etwa 7.300 Menschen der Stadtteile Dietrichsfeld und Alexandersfeld mussten zuvor ihre Häuser verlassen. (21.01.2019) mehr 00:55 Wie werden Blindgänger entsorgt? Mit der Entschärfung eines Blindgängers ist die Arbeit noch nicht getan. Erst die Entsorgung sämtlicher Bestandteile sorgt dafür, dass keine Gefahr mehr von einer Bombe ausgeht. Video (00:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.01.2019 | 16:30 Uhr