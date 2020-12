Stand: 17.12.2020 14:22 Uhr Leichtes Erdbeben erschüttert Landkreis Diepholz

In der Nähe von Staffhorst (Landkreis Diepholz) hat am frühen Donnerstagmorgen die Erde gebebt. Nach Angaben des niedersächsischen Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) handelte es sich um ein leichtes Beben der Stärke 2,4. Anwohner hätten Erschütterungen wahrgenommen. Schäden an Häusern habe es aber nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Das Beben steht laut Landesamt wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Erdgasförderung in Staffhorst.

