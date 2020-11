Stand: 20.11.2020 17:30 Uhr Lange Haftstrafen nach Tötung von Friseur in Bad Zwischenahn

Wegen Totschlags sowie Körperverletzung mit Todesfolge sind zwei Männer vom Landgericht Oldenburg am Freitag zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie Anfang April in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) einen Friseur getötethaben. Der Grund für die Tat war offensichtlich Eifersucht: Das Opfer hatte ein Verhältnis mit der Frau des 42-jährigen Haupttäters. Er muss nun für neun Jahre in Haft, weil er dem Friseur ein Messer zweifach in den Hals rammte. Den Mittäter im Altern von 36 Jahren verurteilte das Gericht zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren.

