Stand: 05.02.2024 11:31 Uhr Bauern haben vor NDR Landesfunkhaus in Hannover protestiert

Zahlreiche Landwirte haben am Montag vor dem Landesfunkhaus des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hannover demonstriert. 27 Fahrzeuge, darunter viele Traktoren, standen vor dem Gebäude. Der Protest der Bauern verlief laut Polizei friedlich. Angereist waren sie demnach in der Nacht. Seit Wochen demonstrieren Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Sie fordern unter anderem, das geplante Ende der Agrar-Diesel-Subventionen zurückzunehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.02.2024 | 09:00 Uhr