Stand: 22.07.2021 07:29 Uhr Landkreis Aurich: Shisha-Bar wegen Lebensgefahr evakuiert

Behörden haben am Mittwochabend im Landkreis Aurich eine Shisha-Bar evakuiert, weil die Kohlenmonoxid-Konzentration in der Raumluft zu hoch war. Es habe Lebensgefahr für die Gäste bestanden, teilte die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mit. Bei einer zweistündigen Kontrolle seien am Abend insgesamt drei Shisha-Bars im Landkreis inspiziert worden. Alle wurden wegen schwerwiegender Mängel geschlossen, wie es hieß. Bei der Kontrolle ging es vor allem darum, ob die Corona-Regeln und andere Vorschriften eingehalten wurden.

