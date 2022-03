Stand: 19.03.2022 16:26 Uhr Landkreis Aurich: Auto fängt während der Fahrt Feuer

Am Freitag ist in Upgant-Schott (Landkreis Aurich) ein Auto in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus dem Motorraum. Das Feuer war den Angaben zufolge aus unbekannter Ursache während der Fahrt ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich der Fahrer und ein Hund im Wagen. Beide konnten sich retten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.03.2022 | 18:00 Uhr