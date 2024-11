Stand: 15.11.2024 11:25 Uhr Landgericht Verden entscheidet 2025 über Klette-Verfahren

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Verden sei beim Landgericht eingegangen, bestätigte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen. Das Gericht werde aber erst im nächsten Jahr entscheiden, ob ein Verfahren eröffnen werden könne. Der 66-Jährigen werden versuchter Mord, unerlaubter Waffenbesitz und 13 Raubüberfälle - vor allem in Norddeutschland - vorgeworfen. Ziel waren Geldtransporter und Supermärkte. Die Überfälle soll Klette gemeinsam ihren noch flüchtigen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg zwischen 1999 und 2016 begangen haben. Tatorte sollen Celle, Stade, Osnabrück, Stuhr, Northeim, Wolfsburg, Hildesheim und Cremlingen gewesen sein. Klette, die zur sogenannten dritten Generation der RAF gehört haben soll, sitzt seit Ende Februar in Vechta in Untersuchungshaft.

