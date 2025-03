Stand: 09.09.2024 19:49 Uhr Haftbefehl gegen mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Klette erweitert

Das Amtsgericht Verden hat den Haftbefehl gegen die frühere mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette wegen zweier weiterer Tatvorwürfe erweitert. Das hat die Staatsanwaltschaft Verden mitgeteilt, nachdem zunächst die "Welt" darüber berichtet hatte. Der Zeitung zufolge werden Klette mittlerweile 13 Überfälle auf Supermärkte und Geldtransporter vorgeworfen. Allerdings besteht laut Staatsanwaltschaft nicht in allen 13 Fällen ein dringender Tatverdacht, der erforderlich für eine Haftanordnung ist. Bei den weiteren Taten geht es dem Medienbericht zufolge um Raubüberfälle mit Komplizen: 2014 in einem Supermarkt in Elmshorn in Schleswig-Holstein sowie 2015 in Osnabrück. Die Polizei hatte Computer und Handys aus Daniela Klettes Berliner Wohnung analysiert und dabei ihre Verbindung zu den Überfällen festgestellt. Klette, die zur sogenannten dritten Generation der RAF gehört haben soll, sitzt seit Ende Februar in Vechta in Untersuchungshaft. Nach den RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub fahnden die Behörden noch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.09.2024 | 19:00 Uhr