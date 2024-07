Fahndung nach Ex-RAF-Terrorist Staub: LKA veröffentlicht neue Fotos Stand: 03.07.2024 09:43 Uhr Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) hat neue Fotos des mutmaßlichen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub veröffentlicht. Staub soll mit Daniela Klette mehrere Raubüberfälle begangen haben.

LKA werte derzeit mehrere Tausende Asservate und digitale Daten aus, sagte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen. Darunter befinden sich den Angaben zufolge auch Fotos des Verdächtigen Ernst-Volker Staub. Eines der Bilder wurde vermutlich im Jahr 2002 aufgenommen und zeigt Staub im Alter von 47 oder 48 Jahren, wie die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Bei dem zweiten Foto handelt es sich demnach um ein sogenanntes Aging-Bild, das Experten des LKA angefertigt haben. So oder so ähnlich könnte der Ex-RAF-Terrorist heute im Alter von 69 Jahren aussehen, hieß es.

LKA untersucht Tausende Hinweise

Die Auswertung der Daten erweise sich als sehr aufwendig, teilte das LKA dem NDR Niedersachsen mit. Nach der Festnahme von Daniela Klette seien in ihrer Wohnung neben Waffen und Bargeld zahlreiche unterschiedliche Speichermedien gefunden worden. Laut der Behörde gibt es auch Hinweise darauf, dass sich Ernst-Volker Staub temporär in der Wohnung von Daniela Klette aufgehalten hat. Unter den Asservaten, die das LKA auswertet, befindet sich laut der Behörde auch der Bauwagen, in dem der ebenfalls gesuchte mutmaßliche Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg zeitweise in Berlin gewohnt und gelebt haben soll. Dieser wurde von Berlin nach Niedersachsen transportiert und kriminaltechnisch untersucht.

Fahndung nach Garweg und Staub geht weiter

Der Aufenthaltsort von Garweg und Staub ist laut LKA weiterhin unklar. Der Personaleinsatz im Zusammenhang mit der Fahndung nach Staub und Garweg sei seit Februar nahezu unverändert hoch, teilte die Sprecherin dem NDR Niedersachsen mit. Die Ermittler gingen derzeit mehreren Hypothesen nach, darunter, dass sich die Gesuchten im Ausland aufhalten. Es sei auch möglich, dass - aufgrund der gefundenen Ausweisdokumente und Aliasnamen - die Flucht ins Ausland inszeniert war, teilte das LKA dem NDR Niedersachsen mit. Zu den einzelnen Spuren machte die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben.

LKA und Staatsanwaltschaft bitten um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA Niedersachsen bitten die Bevölkerung bei der Suche nach Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg um Mithilfe. Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristen Klette, Staub und Garweg wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubes in mehreren Fällen, unter anderem in Bochum-Wattenscheid (27.12.2006), Stuhr (06.06.2015), Wolfsburg (28.12.2015) und Cremlingen (25.06.2016). Die Ermittlungsbehörden haben folgende Fragen:

Wer kann Angaben dazu machen, wann und wo sich der Beschuldigte Ernst-Volker Staub 2002 und später in Berlin oder anderorts aufgehalten bzw. gewohnt hat?

Wer gehörte zu seinen Freunden oder Bekannten?

Hatte der Beschuldigte Ernst-Volker Staub eine Lebensgefährtin oder einen Lebensgefährten?

Wo hat sich der Beschuldigte medizinisch oder zahnmedizinisch behandeln lassen?

Es gibt Hinweise darauf, dass die Beschuldigten die Tatorte in den Wochen oder den Monaten vor der jeweiligen Tat konsequent ausgekundschaftet und dafür eine Wohnung in Tatortnähe angemietet haben. Wer kann dazu nähere Angaben machen?

Wer hat an die Beschuldigte Daniela Klette oder die Gesuchten Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg Wohnraum vermietet?

Hinweise nimmt das LKA Niedersachsen unter der Telefonnummer (0511) 98 73 74 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Über das Portal BKMS sind auch anonyme Hinweise möglich.

