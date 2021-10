Stand: 12.10.2021 06:59 Uhr Lamstedt: 19-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in der Nähe von Lamstedt (Landkreis Cuxhaven) ist am Montagnachmittag ein 19-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der junge Mann auf der Bundesstraße nach Bremervörde einen Unimog der Straßenmeisterei überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Kleinbus. Beim Wiedereinscheren rammte der 19-Jährige die beiden anderen Fahrzeuge. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.10.2021 | 06:30 Uhr