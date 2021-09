Stand: 21.09.2021 18:53 Uhr Kutter sinkt in Elbmündung - fünf Fischer gerettet

Ein Cuxhavener Fischkutter ist am Dienstag in der Elbmündung gesunken. Vor der Sandbank "Großer Vogelsand" nördlich der unbewohnten Insel Scharhörn drang plötzlich Wasser in das Schiff ein. Die fünf Besatzungsmitglieder konnten auf eine Rettungsinsel übersteigen und wurden dann von einem anderen Fischkutter unverletzt gerettet, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Die Seenotretter der Station Cuxhaven waren schnell bei dem sinkenden Schiff, konnten das Kentern des Fischkutters aber nicht mehr verhindern. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte in der Elbmündung gute Sicht und moderater Westwind.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.09.2021 | 18:00 Uhr