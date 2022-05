Stand: 23.05.2022 07:52 Uhr Kurioser Unfall: 57-Jährige fährt auf A29 Warnbaken um

Auf der A29 bei Zetel im Landkreis Friesland hat sich am späten Sonntagabend ein ungewöhnlicher Unfall ereignet. Eine 57-jährige Frau fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wilhelmshaven und räumte mehrere beleuchtete Warnbaken ab. Wie die Polizei mitteilte, prallte ihr Wagen anschließend auf einer Länge von mehr als 350 Metern an fünf weiteren Stellen in die Mittel- und Außenschutzplanken, bis das Auto mit abgerissenem Vorderreifen zum Stehen kam. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zum Fahrverhalten der Frau machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer (04402) 93 30 zu melden.

