Stand: 19.04.2021 08:36 Uhr Krummhörn: Reh im Watt löst Feuerwehr-Einsatz aus

Ein angeblich im Watt gefangenes Reh hat in Krummhörn (Landkreis Aurich) am Sonntagabend einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Weil die Einsatzkräfte davon ausgingen, dass das Tier gerettet werden muss, rückten sie an den Deich in der Ortschaft Pilsum aus. Nach Angaben der Feuerwehr vom Montag waren dort bereits mehrere Jäger vor Ort, die versuchten, das Reh zu befreien. Kurz bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Tier erreichten, stand es den Angaben zufolge auf und flüchtete aus eigener Kraft ans Festland.

