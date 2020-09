Stand: 25.09.2020 17:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kreis Cloppenburg kämpft mit Corona-Ausbreitung

Cloppenburg ist nach wie vor der Landkreis in Niedersachsen, der am meisten durch das Coronavirus belastet ist. Schon vor einigen Tagen wurde der Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Der Landkreis erließ in einigen Regionen strengere Auflagen. Dennoch breitet sich das Virus weiter aus.

Löningen Schwerpunkt - Weitere Kommunen betroffen

Wie NDR 1 Niedersachsen am Freitag berichtete, ist innerhalb eines Tages bei 29 Menschen im Landkreis Cloppenburg das Virus festgestellt worden. Darunter sind Kindergartenkinder, Schüler einer Berufsschule und eine Altenpflegerin. Schwerpunkt des Ausbruchs ist nach wie vor Löningen. Zunehmend sind jedoch auch andere Kommunen betroffen, darunter Emstek und Molbergen.

Vorerst kein Kontaktsport

Vor dem Hintergrund der neuen Infektionen hat der Landkreis seine Auflagen jetzt noch einmal verschärft: Bis 11. Oktober sind sämtliche Sportanlagen für den öffentlichen und privaten Sport gesperrt und alle Kontaktsportarten verboten. Auch außerhalb des Kreises dürfen die Cloppenburger nicht an Sportveranstaltungen teilnehmen. Außerdem gilt für alle Schüler ab der fünften Klasse eine Maskenpflicht auf dem Schulhof. Noch aber sollen die Schulen geöffnet bleiben. Einen Lockdown im Landkreis hält Landrat Johann Wimberg (CDU) nach eigenen Angaben bislang für unverhältnismäßig.

