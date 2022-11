Kostenlose Schulessen: 24.000 Menschen unterzeichnen Petition Stand: 04.11.2022 10:47 Uhr Das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung (DNSV) fordert, kostenlose Schulessen als Grundrecht im Gesetz zu verankern. Mehr als 24.000 Menschen haben eine entsprechende Petition unterschrieben.

"In Deutschland muss jedes Kind die gleichen Chancen auf eine gesunde Entwicklung und Bildung erhalten", heißt in dem Schreiben. Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Schulverpflegung richtet das DNSV heute an der Universität Vechta den Deutschen Kongress für Schulverpflegung aus. Im Fokus steht die Frage, wie das Essen an Schulen verbessert werden kann.

Kostenlose warme Mahlzeit für Kindergerechtigkeit

Ein Recht auf warme Mahlzeiten für Schulkinder wäre ein deutliches Signal für mehr Kindergerechtigkeit in Deutschland, so das Netzwerk. Schulkantinen würden in Zeiten steigender Inflation auch die Preise für warme Mittagessen anheben. Das gefährde das Wohl der Kinder und die Existenz von Lieferanten, weil Eltern aufgrund der Kosten die Mittagessen abbestellten. "Es darf nicht dazu kommen, dass bis zu zehn Euro pro Mahlzeit gezahlt werden müssen", heißt es.

