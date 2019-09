Stand: 17.09.2019 06:56 Uhr

Konferenz über Sicherheit von Amtsträgern startet

Sie werden beschimpft, bedroht oder gar körperlich angegriffen: Bürgermeister oder Amtsleiter, Mitarbeiter in den Rathäusern, Polizisten, Sanitäter und sogar ehrenamtliche Helfer. Vor sechs Jahren gar wurde der damalige Hamelner Landrat Rüdiger Butte erschossen. Und in diesem Sommer traf es den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke - auch er erschossen, mutmaßlich von einem Neonazi. Das niedersächsische Innenministerium startet deshalb heute eine Reihe von Regionalkonferenzen für Amts- und Mandatsträger.

Hass und Hetze gegen Politiker*innen 45 Min - 16.09.2019 22:00 Uhr Seit Jahren werden Politikerinnen und Politiker in Deutschland beleidigt, bedroht und angegriffen. Woher kommt der Hass? (Manche Szenen unterliegen dem Jugendschutz und sind verfremdet.)







Hohe Dunkelziffer von Drohungen

Sie sollen auf den Konferenzen über mögliche Feindeslisten im Internet informiert werden, können sich aber auch austauschen und von ihren Ängsten berichten, sagte Oldenburgs Polizeipräsident Johann Kühme NDR 1 Niedersachsen. Deshalb seien die Regionalkonferenzen nicht öffentlich. Auch er selbst sei schon in Briefen aufs Übelste beschimpft und mit dem Tod bedroht worden. Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger zwar gesunken - von 150 im Jahr 2017 auf gut 103 Fälle im vergangenen Jahr. Darüber hinaus gebe es aber eine hohe Dunkelziffer von nicht politisch motivierten Fällen, ohne dass es zu einer Anzeige kommt.

Archiv-Video 05:17 Hallo Niedersachsen Hameln: Tödliches Attentat auf Landrat Butte Hallo Niedersachsen 26. April 2013: Ein älterer Mann hat am Freitagvormittag den Landrat von Hameln-Pyrmont, Rüdiger Butte, erschossen und sich anschließend selbst getötet. Das Motiv ist noch unklar. Video (05:17 min)

Wie reagieren auf Drohungen?

Entscheidend seien oft die Umstände, die eine konkrete Situation bedrohlich machen, so Polizeipräsident Kühme. Etwa, wenn ihm eine Mitarbeiterin berichtet, wie ein Mann dicht vor ihr stehend sage: "Ich weiß, wo du wohnst." Das sei zwar keine Straftat, mache aber Mitarbeitern zu Recht Angst. Wie Betroffene in solchen Fällen reagieren können, soll auf den insgesamt sechs Konferenzen mit Hilfe eines Leitfadens des Landeskriminalamtes besprochen werden - nach Oldenburg auch in Braunschweig, Göttingen, Hannover, Osnabrück und Lüneburg.

