Klinikleitung lässt sich impfen - vor Pflegern und Ärzten Stand: 03.02.2021 12:02 Uhr Es sei noch Impfstoff übrig gewesen, man habe schnell handeln müssen, so ein Sprecher des Klinikverbundes Aurich-Emden-Norden. Ärzte und Pflegekräfte sind empört.

Denn von den 2.500 Mitarbeitenden sind noch nicht mal 400 geimpft, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Auch die Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte auf den Corona- und Intensivstationen hätten noch nicht alle eine Spritze gegen das Virus erhalten. Die Stimmung in den drei Krankenhäusern sei schlecht, heißt es.

Geschäftsführung schreibt offenbar Drohbrief

Es sei ein schlechtes Zeichen, dass die Geschäftsführer bei den angeblichen Resten des Impfstoffes zuschlugen und dieser nicht an das medizinische Personal ging, sagten Beschäftigte. Offiziell äußern möchte sich aber niemand, auch nicht der Betriebsrat. Die Geschäftsführer haben einen Brief an die Beschäftigten geschickt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, warnen sie darin davor, Namen, die auf den Impflisten stehen, an die Medien weiterzuleiten.

Konsequenzen für unrechtmäßige Impfung gefordert

Unterdessen hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz strafrechtliche Konsequenzen für Menschen gefordert, die sich unrechtmäßig Zugang zur Corona-Impfung verschaffen. Die neue Impfverordnung sollte dies regeln.

